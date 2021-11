L'Olimpique Marsiglia vuole tenere il difensore dell'Arsenal, Wilian Saliba. Il 20enne è in prestito per un anno ma, secondo quanto scritto sul The Sun, la squadra francese vorrebbe almeno allungare il prestito per un anno o provare a trattenere il calciatore a titolo definitivo. Saliba è arrivato all'Arsenal nel 2019 dal Saint-Ètienne ed è stato poi girato all'OM in prestito per maturare.