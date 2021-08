Non poteva esserci regalo più bello per il 30esimo compleanno.: 1h29'12", tenendo testa alla colombiana Arenas (25" più indietro) e alla regina della categoria, la cinese Liu (+45"). L'Italia non sa più come festeggiare, la seconda medaglia d'oro nella marcia in ventiquattro ore, solo ieri quella dinel maschile, e la quarta nell'atletica in questi Giochi.. Sa di aver dominato la gara, sa di aver messo un buon margine tra lei e le inseguitrici. E allora sulle spalle si prende la bandiera italiana a poche centinaia di metri dal traguardo, anche se nell'euforia le cade e le lascia in testa solo. Ma è dopo il successo che la festa esplode, in un modo che i tifosi di calcio conoscono bene:sulle note di "Seven Nation Army" (brano dei White Stripes) che aveva accompagnato la vittoria azzurra al Mondiale 2006 e da lì tanti eventi legati all'Italia del pallone. Coro cantato nuovamente sul podio al momento della ricezione della medaglia."Adesso penso andrò a rivederla questa gara perché ancora non me ne sono resa conto di quello che ho fatto.", racconta la Palmisano alla Rai a fine gara. E prosegue: "Sono molto contenta perché negli ultimi 5km ho sentito proprio un’energia dentro, ho sentito tutte le persone a me più care che mi sono state vicino in questi anni e che mi davano la forza. Avevo la pelle d’oca solo a marciarci, quando stavo lì davanti mi sono rivista il sogno che ora si è realizzato. Dopo la Coppa Europa a maggio sono rimasta ferma 40 giorni e la preparazione è avvenuta soltanto di corsa e non mi nascondo, ho pianto quasi tutto i giorni. Era quasi impensabile che oggi potessi essere qui, avevo veramente paura di dover rinunciare alla gara. Ad oggi però posso dire che ne è valsa veramente la pena. Ho voglia di sentire l’inno. Ieri Massimo (Stano, ndr) mi ha fatto venire i brividi, mi ha fatto piangere, stanotte l’ho sognato e mi ha dato la carica.".Impensabile ma fino a un certo punto, perché i risultati conseguiti dalla marciatrice, nata a(Taranto) il 6 agosto 1991 ma trasferitasi a Roma per lavorare agli ordini di Patrizio Parcesebe (la sede di allenamento è Castelporziano, ostia, casa delle Fiamme Gialle), la ponevano tra le atlete di punta della spedizione azzurra di atletica a Tokyo:. Ora l'oro nel giorno del compleanno, il più bel regalo che potesse fare a lei e a tutto il movimento italiano.La marcia azzurra sognava una ripartenza dopo, oro a Pechino 2008 poi travolto dallo scandalo doping, e la risposta è arrivata.. Massimo Stano di Bari, Antonella Palmisano di Taranto, i nuovi volti che la marcia e l'atletica italiana sognava da oltre dieci anni sono finalmente arrivati.