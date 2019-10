Rodrigo De Paul ha rinnovato fino a giugno 2024 il suo contratto con l'Udinese. Una notizia quasi sorprendente alla luce delle tante offerte arrivate la scorsa estate sul tavolo del club bianconero e la disponibilità del giocatore ad affrontare una nuova sfida. "Ci tenevamo a dimostrare a Rodrigo il valore che ha all'interno della nostra squadra - commenta il Responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino - e, soprattutto, stiamo portando avanti una politica di consolidamento della struttura tecnica considerando che sono in corso anche trattative di rinnovo con altri giocatori. La firma di De Paul da il là, quindi, a una politica di felice convivenza con i nostri giocatori e di solidità degli obbiettivi da perseguire".



Milan, Napoli, Atletico Madrid e in ultima analisi la Fiorentina hanno provato a strappare l'ex Racing e Valencia alla squadra allenata da Igor Tudor e in particolare i rossoneri stavano monitorando la situazione anche nelle ultime settimane. Con questo rinnovo, l'Udinese blinda uno dei punti di riferimento della propria squadra, ma in vista della finestra di mercato di gennaio non si possono escludere nuovi tentativi dei club sulle sue tracce.