Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, parla a Dazn prima della sfida con la Salernitana: "Attacco migliorato e coppia Beto-Deulofeu in doppia come non succedeva dai tempi di Muriel e Di Natale? E' il frutto di un atteggiamento della squadra intera, che li vede come protagonisti in un calcio che vogliamo propositivo ed equilibrato".