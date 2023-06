Riccardo Saponara ha chiuso la sua parentesi alla Fiorentina, con cui non rinnoverà il contratto. Tra poco più di una settimana, dunque, il centrocampista italiano sarà svincolato ed è già alla caccia di una nuova avventura dopo i sei anni in Toscana (intervallati da una serie di prestiti tra Genoa, Sampdoria, Lecce e Spezia).



Secondo quanto racconta TuttoUdinese, l'ex numero 8 della Fiorentina sarebbe entrato nel mirino del club friulano, che negli scorsi giorni avrebbe allacciato i contatti con l'entourage del giocatore. Con il Tucu Pereyra in partenza, Saponara potrebbe essere il nome giusto per raccoglierne l'eredità, ma c'è da fronteggiare la concorrenza del Bologna.