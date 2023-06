Provare a raggiungere lo stesso obiettivo con un altro mezzo.di Aleksandertenta di raccogliere e riproporre la sfida che era stata una bandiera dell'Uefa di Michel- Prima di venire azzoppato dalle inchieste della magistratura svizzera (che fin qui hanno portato a un'assoluzione), l'ex presidente francese dell'Uefa aveva provato l'ambizioso esperimento della cui applicazione si è purtroppo dimostrataLa sostanziale dismissione del FPF è stata accompagnata, da parte del presidente sloveno a capo dell'Uefa dal 2016, con la promessa di approntare un sistema sostitutivo che agisca sulla spesa dei club in materia di salari versati ai calciatori e di trasferimenti. Enunciazione che era stata tanto ambiziosa quanto vaga, in attesa di valutarla nei dettagli.- Questi dettagli cominciano a prendere corpo grazie alleriportate nelle scorse ore dal quotidiano londinese Times. L'articolo riporta una serie di elementi, tutti convergenti verso laQuesti ultimi devono essere il parametro sul quale calcolare la cifra che ciascun club non può oltrepassare. Stando a quanto riferisce il Times,. Tentativo lodevole in linea di principio, ma che rischia di dover fare un severo bagno di realtà e che per questo motivo ha già incontrato forti critiche. Con buona ragione si fa rilevare cheSicché, giusto per fare l'esempio pratico, i ricchissimi club della Premier inglese si vedrebbero certamente porre qualche argine alla spesa ma continuerebbero a avere una forza finanziaria nettamente superiore rispetto alla concorrenza. Da ciò deriva che se le nuove regole hanno come finalità quella di ridurre i divari nella possibilità di spesa, questa finalità sarebbe mancata.- Un altro aspetto da rimarcare è la prospettiva deida parte delle rappresentanze dei calciatori, che infatti già lanciano segnali di mobilitazione a partire da. Del resto, come riportato dal Times nella carrellata di esempi sui tentativi di porre un tetto alla spesa delle società sportive effettuati in altre discipline,. Si tratta dei tetti salariali fissati dallaper i club iscritti a Football League One (terza divisione) e Football League Two (quarta divisione), rispettivamente di 2,5 milioni di sterline e 1,5 milioni di sterline.E nulla impedisce che la storia si ripeta.@pippoevai