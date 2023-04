Sono giornate complicate per la Juve. In campo la squadra ha raccolto la terza sconfitta consecutive in Serie A, fuori, nonostante il rinvio del giudizio e il ritorno dei 15 punti sottratti in precedenza, l’instabilità regna sovrana. Una situazione che si rispecchia in Borsa. È stata infatti una partenza in salita per il titolo bianconero.



Alla vigilia della sfida con l’Inter, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, la squadra di Torino si è segnalata per un netto calo a Piazza Affari in apertura di seduta. Il titolo della Juventus fa registrare in particolare un -3,96%, fermandosi a quota 0,3198 euro per azione. Come sottolinea Calcio e Finanza, sul calo odierno pesa il rischio di una stangata da parte della UEFA, che potrebbe decidere in autonomia, senza aspettare i tempi della giustizia sportiva in Italia, ed escludere Vlahovic e compagni dalle prossime competizioni europee.