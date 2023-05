Stavolta è diverso.. Non sono tifoso giallorosso, non credo nemmeno di risultare simpatico a quella tifoseria (ma forse non ce n’è una che mi sopporti, sono troppo fuori dal coro), tuttavia. Con loro non si perde mai. Perché amor vincit omniae la goia di essere in un finale europea per il secondo anno consecutivo è pari almeno all’orgoglio di questa marea sconfinata e devota.Giusto, lo suggeriscono i grandi numeri. Purtroppo(anche se è stato sconfitto nella Supercoppa) e, un giorno, capiterà.Mi auguro, con tutto il cuore, quello che vogliono i tifosi della Roma: Dio, fa che non sia questa notte. Perché è una notte troppo carica di promesse e intenzioni.. Domenica, con lo Spezia, nell’ultima all’Olimpico, sarà squalificato e nessuno mi toglie dalla testa ch. Il resto non so, ma. Il problema è uno:Sono mouriniano della prima ora e, per il residuo di obiettività che mi resta, non sempre ho potuto dargli ragione. Ma questa sera sarei disposto a qualsiasi sacrificio perché lui e la Roma vincessero. Metto lui prima della squadra e della società, perché questo tipo di avvicendamento lo hanno cercato e voluto proprio i tifosi giallorossi, quelli che soffriranno fino alle lacrime la sua partenza. Comunque vada questa sera, naturalmente.Fatta la professione di fede, non mi resta che analizzare la partita. Sarà dura, lunga e sporca. Ogni dettaglio è stato studiato, ogni atteggiamento è stato condiviso. Ci sono tutti. I calciatori, prima di ogni altro, quelli che entreranno in campo e chi guarderà dalla panchina o dalla tribuna.E poi c’è lui,. Nessuna dispone di calciatori capaci di tutto per se stessi e per quell’uomo che, ancora una volta, ha alzato cortine fumogene (e invece è stato provagto nella rifinitura), alzato muri, distribuito silenzi, acceso cuori. E tutto parlando poco e malvolentieri, come se fosse solo intento ad occupare pensieri e a catturare segreti.Sa anche che il Siviglia gioca meglio, attacca con tanti uomini, mette palloni in area e un gol, prima o poi, lo trova.. Non credo a novanta o centoventi minuti di barricate, ma penso che sì, ci saranno anche quelle, con Smalling che svetta, Cristante che pigia, Pellegrini che svaria. E poi un tocco, soffice e candido, dell’uomo del destino.