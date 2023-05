L’attesa sta per finire, mancano ormai pochissime ore al fischio d’inizio della finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Gli uomini di José Mourinho affrontano la squadra che guida l’albo d’oro della competizione, vinta per ben sei volte, di cui quattro solo nell’ultimo decennio. Ma arrivati a questo punto le statistiche si azzerano, e conta solo la voglia e la capacità di incidere dei giocatori in campo. E' sfida tra bomber per la vittoria del premio di Man of the match: Youssef En-Nesyri, che conta quattro gol nella competizione, di cui tre tra quarti di finale contro il Manchester United e semifinale contro la Juventus, comanda in quota a 7, tallonato da Tammy Abraham, a 8. L’attaccante inglese viene da una stagione non positiva, ma alla Puskas Arena avrà la ghiotta occasione di far rivedere sprazzi del giocatore ammirato lo scorso anno e provare a portare un altro trofeo europeo alla Roma dopo la Conference del 2022. A 10, invece, Paulo Dybala, che stringerà i denti per essere in campo dopo l’infortunio alla caviglia. Ma nelle finali, molto passa anche dalla prestazione dei portieri, che dovranno essere decisivi nel guidare la retroguardia e farsi trovare pronti nelle occasioni in cui verranno chiamati in causa: in questo caso, è il portiere giallorosso Rui Patricio a prevalere sul collega degli andalusi Yassine Bounou, rispettivamente a 10 e a 12. 12 come la quota assegnata a Erik Lamela, ex della partita e giustiziere della Juventus in semifinale, e Rafa Mir. Scorrendo sulla lavagna, a quota 15 si attesta un folto gruppo di giocatori della Roma, con Lorenzo Pellegrini, Andrea Belotti, Nemanja Matic e Georginio Wijnaldum pronti a incidere sulla partita, alla pari di Oliver Torres e a un altro ex della Serie A, Suso, anch’egli a segno contro la Juventus.