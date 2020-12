Un cerchio che si chiude, una soddisfazione che ripaga i sacrifici e i bocconi amari.Atteggiamenti che penetrano nel cuore dei tifosi, abituati a un calcio sempre più distante, sempre meno rivolto ai legami verso colori e tifoserie. Comandano i soldi, in quel mondo amano farsi chiamare “Professionisti”, anche se si sfamano con la passione della gente.Skriniar era stato messo sul mercato e ne ha sofferto. Tantissimo. Il passaggio alla difesa a tre aveva messo in mostra qualche limite di troppo,, come avvenuto per Godin. Il ragazzo è stato messo al corrente, ma non ha mai accettato passivamente la situazione. Il Tottenham si è affacciato, ma da viale della Liberazione hanno sempre avuto la sensazione che gli inglesi provassero a corteggiarlo come affare di mercato, offrendo il minimo indispensabile. Niente da fare, a quelle condizioni non poteva partire.Conte ci ha messo poco a capire che a quel punto bisognava fare un passo indietro e schierarlo nuovamente in campo. Skriniar in tutto quel tempo si è sentito indesiderato ma mai ha interpretato la parte del risentito. Professionalità e testa alta, sempre. E i numeri parlano per lui: con Skriniar in campo la difesa è più solida, subisce meno. Lo slovacco non interpreta il ruolo di terzo di difesa alla perfezione, ma in marcatura è una certezza e il suo tenere alla causa alla fine eleva sempre la prestazione.. Ieri, contro il Verona, è anche arrivato il sigillo definitivo.