225. Sono i minuti disputati in questa stagione da Andrea Barzagli. Un numero spietato che non lascia più troppi dubbi sul futuro della leggenda bianconera. Che in questi mesi ha trascorso molto più tempo fermo ai box che a disposizione di Max Allegri. Il tempo passa inesorabile, anche per lui, l'8 maggio saranno 38 gli anni sulla carta d'identità, 8 invece gli scudetti vinti con la maglia della Juve. Ecco che a questo punto il suo programma di recupero ha un grande obiettivo, quello che possa permettere al difensore centrale di poter partecipare da protagonista all'ennesima festa scudetto. Ma, soprattutto, di essere abile e arruolabile per gli ultimi atti di Champions in caso di semifinale o finale, almeno in panchina. PRESENTE E FUTURO – Le motivazioni quindi non mancano per concludere la stagione in campo e non in infermeria. E Barzagli lavora a testa bassa per recuperare quanto prima, senza pensare ad altro. Anche se ormai tutti gli indizi portano al fatto che al termine di questa salita, poi per Barzagli sarà tempo di nuove avventure. Ritiro o altro calcio, in ogni caso è questo l'ultimo giro sulla giostra bianconera da giocatore. Ma per lui potrebbe esserci anche da subito un posto in società, nel caso in cui Allegri dovesse restare alla Juve inizia a prendere corpo anche l'ipotesi di un ingresso di Barzagli nello staff tecnico. Ipotesi, prospettive, concrete ma da affrontare dopo il 2 giugno. Fino a quel momento l'unico obiettivo di Barzagli sarà legato ad un rientro in gruppo, che possa permettergli di portare a termine la missione iniziata nove anni fa.