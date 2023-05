Alex Sandro, prolungamento automatico. Carlo Pinsoglio, rinnovo fino al 2025. Angel Di Maria, rottura totale. Adrien Rabiot, andrà comunque via. E Juan Cuadrado: solo per lui c'è ancora un bel punto interrogativo, sembrava finita, ora è più vicino il rinnovo, ma una decisione finale ancora non c'è. Appuntamento a breve per capire se andare avanti insieme, magari con ingaggio dimezzato o quasi, oppure se dirsi addio