Le Paris Saint-Germain et @JeseRodriguez10 se sont mis d’accord pour résilier le contrat du joueur, qui arrivait à expiration le 30 juin 2021. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 6, 2020

non è più da oggi un calciatore delche, a mezzo social, ha ufficializzato la rescissione contrattuale del suo contratto in scadenza 30 giugno 2021 con 6 mesi di anticipo.È legato all'immagine del club parigino, lesa secondo i legali del club da alcuni comportamenti tenuti nel corso dell'ultimo anno da. Prima il party, in pieno periodo di lockdown, senza mascherina e con un alto numero di persone presenti. Poi lo scandalo sessuale, scoppiato proprio in seguito a quel party.Nel dettaglio, in Spagna raccontano che(le due tra l'altro si somigliano molto) famosa perché ex concorrente di alcuni reality show. Una vicenda personale, ma che il PSG ha recepito come lesiva della sua immagine.Ecco il comunicato del PSG e le foto più sexy di Aurah e Rocio nella nostra gallery.