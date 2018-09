Prima il Parma, poi il Sassuolo, ora lo Spezia. Tanti cambiamenti, un minimo comun denominatore: il gol. Quando papà Alessandro allenava in Spagna, al Cordoba, tra il 2009 e il 2012 (dopo 4 anni da calciatore), Nicholas prendeva a calci un pallone in terra iberica. Poi il ritorno in Italia, il provino al Parma, dove folgora Francesco Palmieri, e la crescita portentosa: nel 2014-15 10 gol in 15 presenze, il fallimento di ducali e il suo mentore, Palmieri, che lo porta a Sassuolo. E qui, Nicholas Pierini (foto acspezia.com) ha continuato a fare sul serio!



LA 7 DI RONALDO - Esterno offensivo dotato di grande fisico (tanto che nelle giovanili riusciva a fare anche il centravanti), ha Cristiano Ronaldo come idolo, tanto che allo Spezia ha scelto proprio la numero 7. Con la Primavera del Sassuolo realizza 35 gol e 11 assist in 60 gare, scomodando paragoni con Domenica Berardi: mancino il calabrese, destro l'emiliano, entrambi amano partire larghi per accentrarsi e affidarsi al piede forte. Come ieri, contro il Brescia: dal primo minuto in campo con la maglia dello Spezia, dove ha scelto di andare in prestito, ha prima realizzato il gol dell'1-1 e poi quello del 2-1. Entrambi di destro, entrambi dentro l'area di rigore.



DEBUTTO IN A - In prestito secco dal Sassuolo, il club neroverde sa di avere un portento tra le mani: lo scorso anno il debutto in A contro il Napoli, con 4 presenze e l'aria dei grandi respirata per la prima volta. Classe '98, poteva provarci prima col grande salto, ma è invece rimasto in quel limbo tra Prima Squadra e Primavera che spesso imprigiona il talento dei giovani. Non quello, però, di Nicholas Pierini, che da ala destra vuole spiccare il volo.



@AngeTaglieri88