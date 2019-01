97 anni al fianco della Vecchia Signora. Quasi in simbiosi. La storia di, nonna ospite della casa di riposo Fondazione Longini Morelli Sironi di Pralboino, ancora oggi s'informa sulle partite della Juve e tifa per i suoi idoli. Uno su tutti: Cristiano Ronaldo. Un amore sconfinato, tale da sentire il bisogno di scrivergli una lettera. "Caro Cristiano, sono una nonna di 97 anni di Pralboino, un piccolo paese in provincia di Brescia. Sono una grande tifosa della Juventus da moltissimi anni", l'inizio della sua lettera.