In netta, rapida e senza sosta crescita. Madalina Ioana Filip sta scalando la classifica delle influencer più seguite d'Italia su Instragram e soprattutto Tik Tok. Merito di un fisico bombastico che ovviamente non censura e, divertendosi, mostra senza freni. Mady_Gio così la troverete sui social si è però anche lanciata nel mondo degli esports dove, oltre a challenge super-sexy che non mancano mai, gioca online a Call of duty e Fortnite insieme ai suoi follower. E noi ve la mostriamo nella nostra gallery.