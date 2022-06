Secondo le ultime indiscrezioni,Quando, infatti, nel 2016 è stato raggiunto il faticoso accordo per la Brexit, un pezzo fondamentale del puzzle era stato il cosiddetto Protocollo dell’Irlanda del Nord. QuestoIl motivo?e risolte poi con gli accordi di pace del Good Friday. Perché, dunque, il Regno Unito si sta prendendo questo rischio? Secondo il ministro degli Esteri, Liz Truss, il Protocollo ha causato problemi che non erano stati previsti al momento dell’accordo, dunque è necessario modificarlo perIl problema è cheIl governo britannico ha, infatti, ammesso chiaramente la volontà di abbassare gli standard sulle proprie leggi sul lavoro, con la conseguenza di portare in Irlanda merci sussidiate a prezzi irrisori.E l’Unione Europea? Come ha reagito?Giungere al punto più basso della propria relazione proprio in questo periodo di grave crisi internazionale potrebbe aprire scenari ancora più cupi in Europa. Nel frattempo - e in attesa di capire se la legge ha i numeri per essere approvata al Parlamento – si diffondono il malumore e il disagio per le persone che vivono in Irlanda del Nord. Nonostante le promesse del governo britannico, sembra infatti che ci siano numerosi problemi di approvvigionamento dei prodotti alimentari a causa dei ritardi dei sistemi di logistica. Un’atmosfera che sicuramente non aiuta a trovare una soluzione con calma e serenità.