. Quello che voglio restituire a. Se ne andato oggi, in punta di piedi, forse. Periodo nero per l’Italia che perde pezzi importanti di cultura. Ma ancheCiascuno a suo modo. Quello dellscomparso era esattamente come lui: gentile, educato, ironico e mai volgare anche nell’irriverenza della satira.Diceva: quando mi toccherà morire voglio che il funerale venga celebrato dopo mezzogiorno perché prima tutti i miei amici dormono. E ne aveva tanti di amici De Crescenzo.Quel calcio che ci unì per una notte in bianco all’Hotel Vesuvio. La, in ritiro, dormiva beata all’ottavo piano protetta da doppi vetri. In via Partenope l’inferno di clacson, tiraballacche e putipù. Ci ritrovammo nella hall De Crescenzo, Gianni Brera, Sandro Ciotti ed io. Giocammo a carte fino all’alba.E il maestro sorrise.Buonanotte e fate sogni colorati