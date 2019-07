"Forse possiamo cambiarla ma è l’unica che c’èquesta vita di stracci, di sorrisi e di mezze paroletutti vestiti di vento a inseguirci nel soletutti aggrappati a un filo e non sappiamo doveMinchia signor tenenteche siamo usciti dalla centralee in costante contatto radio abbiamo preso la provincialeMinchia signor tenentefaceva un caldo che si bruciava, c’era l’asfalto che tremolavae che sbiadiva tutto lo sfondoEd è così che tutti sudati abbiamo saputo di quel fattaccioDi ragazzi morti ammazzati gettati in aria come uno straccioMinchia signor tenentesiamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strettee siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo Paesedove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mesela voce in radio ci fa tremare che di coraggio ne abbiamo tantoma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conticon il coraggio della paurase poi c’è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stessoe scusi tanto se non è nienteMinchia signor tenente".Tu, la tua voce e il tuo sorriso.Buonanotte e fate sogni colorati.