Spegnete televisori e telefonini. Fa bene alla salute. Accomodatevi su una poltrona, aprite un libro. Si intitola “”. Lo ha scritto Piero Trellini. Nelaveva dodici anni e vide. Da quel giorno quell’evento rappresentò per lui, come per tutti noi, la magnifica ossessione. Ora per Mondadori è in libreria un capolavoro di letteratura sportiva e non solo. Trellini ha preso in prestito la partita di tutte le partite per raccontare l’avventura vissuta da uomini, donne e bambini non solo nel corso di quei novanta minuti ma prima, tanto prima, e dopo, tanto dopo. Le emozioni di ciascun giocatore, di un vecchio allenatore con la pipa, di un arbitro scampato all’olocausto nazista, di giornalisti e di tifosi, del popolo italiano impazzito dalla gioia e di quello brasiliano in preda alla disperazione. Per ciascuno una storia. Seicento pagine. Quasi un’opera omerica, eppure si leggono di un fiato anche perché dentro ci siamo tutti e perché Italia-Brasile sarà sempre la nostra storia.