Dopo una vita in tv e al fianco di calciatori, l'ex velina Elisabetta Canalis da anni vive in America insieme al marito chirurgo Brian Perri. I due si sono sposati nel 2014 e un anno dopo a Los Angeles è nata la figlia Skyler Eva.soprattutto dopo le parole dell'ex attaccante Reginaldo che alla fine della liaison con la Canalis aveva dichiarato di aver visto distruggersi la sua carriera perché visto più come latin lover che come calciatore.Ecco, in America hanno paura che l'ex velina possa influire anche sulla carriera futura di Perri.