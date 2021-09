: La cannabis è una pianta che, da tempo, per diverse ragioni, è sotto l’occhio dei riflettori. La sua storia è millenaria ed è legata alle sue caratteristiche intrinseche.L’uomo, nel corso del tempo, ne ha identificato molti usi. Siamo infatti davanti asono da ricordare, pertanto,che si sono evolute di pari passo con la scienza, dall’antichità fino ai giorni nostri.Il primo è il più noto, il più diffuso, il più “apprezzato” tra i giovani, può provocar, ma ha ancheIl cbd, a differenza del thc, non viene consideratoPer questo motivo, a scopi terapeutici, si selezionano e sperimentanoIn Italia sono molti i pazienti con gravi malattie che utilizzano la cannabis come terapia medica.“Basta che faccio 8/10 tiri e mi passa il dolore”, “mi aiuta a dormire la notte, cura i miei mal di testa”; sono solo due delle frasi maggiormente sentite, racconti diversi accomunate da due fattori:Molte sono le storie di persone che tutt’ora evidenziano come, al fine di rendere più sopportabile una condizione di dolore cronico (legato a malattie specifiche come tumore), vengano attuate delle terapie farmacologiche e non.In alcuni casi, però, tale trattamento farmacologico riesce a ridurre lo stato di sofferenza solo del 30-40%.il quale utilizzo richiede naturalmente uno stretto controllo medico; questo avviene soprattuto per evitare di passare da una condizione di beneficio a una di dipendenza e tenere sotto controllo il dosaggio, l’assunzione e gli effetti collaterali, dovuti anche alle possibili interazioni con altri farmaci.Gli studi relativi all’impiego di farmaci cannabinoidi nella terapia del dolore sono ancora pochi, ma quelli effettuati fino ad oggi hanno fornito ai ricercatori risultati interessanti e incoraggianti che apronoSarebbe bello fosse solo usata per curarsi. Secondo gli studi del Centro europeo per le droghe e le dipendenze, iE’ un fenomeno culturale.Ecco perché parlare di legalizzazione ‘tout court’ della marijuana non ha senso da un punto di vista medico.Per ottenere un effetto terapeutico occorre bilanciare in maniera controllata i diversi componenti.Il sempre più crescente interesse per la marijuana nasce proprio dall’esperienza diretta di consumatori che ne fanno uso per lenire il dolore. Partendo da questa evidenza sempre più persone con problemi di dolore cronico hanno pertanto cominciato a consumarla.