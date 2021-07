. Con questo breve messaggio,: un messaggio social che si potrebbe prestare a molteplici interpretazioni, gran parte delle quali in un'ottica di continuità e di un altro anno a tinte giallorosse.tanto da vedersi sottratta la fascia di capitano. L'arrivo alla Roma di un personaggio dell'importanza di José Mourinho rappresenta un bivio di straordinaria importanza, per le ambizioni di grandezza del club ma anche per il futuro del centravanti di Sarajevo.- Confermato Borja Mayoral,Ed è altrettanto notorio che, nell'ottica di una gestione economica del club più snella e di ridimensionamento dei costi,, accompagnato da un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio che oggi pochissime società in Europa possono sostenere, tanto più per un ragazzone che ha compiuto 35 anni nei mesi scorsi: ad oggi, tolto qualche sondaggio di Besiktas e Fenerbahce, nulla si è mosso attorno al giocatore, legato alla società capitolina fino a giugno 2022.- Questo nonostante, chiamate tuttavia a definire alcune uscite fondamentali per dare respiro ai rispettivi bilanci prima di poter immaginare di dare l'assalto per il bosniaco.. I nomi di Belotti, Isak e Kalajdzic piaciono e intrigano, ma hanno valutazioni importanti e sono legati indissolubilmente al futuro di Dzeko. Un futuro destinato a prendere una direzione o l'altra nel mese di agosto.