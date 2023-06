Procede in casa Milan la 'celebrazione'In un altro video pubblicato poco fa sui social dal club rossonero, il portoghese ha mostrato tutta la sua voglia di proseguire l'avventura a Milanello"Ciao, sono Rafa Leao - ha esordito l'ex Lille -. Il mio viaggio al Milan è iniziato più di 4 anni fa:Tra le onde ho capito quanto siano importante la forza, l'equilibrio e il talento.Serve prima cadere per capire come rialzarti sfruttando la corrente senza perdere mai il sorriso.Con i miei fratelli e per la mia gente. E adesso sono pronto per la prossima avventura.