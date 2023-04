Domani, al Maradona,daranno il via ad un trittico di sfide pesanti tra Serie A e Champions League. I rossoneri si giocheranno tantissimo: in Italia specialmente, c’è un quarto posto da inseguire a tutti i costi. Alla vigilia del posticipo della domenica,ha presentato così il match contro la truppa di Spalletti in conferenza stampa: “Abbiamo passato l’ultima sosta e adesso ci attendono due mesi decisivi.“Un anno fa nessuno scommetteva su di noi,Dipende tutto da noi,a tratti gloriosa. Conta ciò che possiamo fare da noi, non quanto fatto la scorsa stagione”“C’è questa ipotesi, abbiamo provato tutte le due ipotesi ossia pure quella a tre.La gara dell’andata? Li abbiamo aspettati, poi abbiamo fatto bene. Abbiamo tutte le caratteristiche per mettere in difficoltà il Napoli. Loro hanno un livello alto, meritano i complimenti ma noi stiamo bene. Possiamo andare oltre i nostri limiti”“Lui è forte, è evidente. Ma il Napoli senza di lui ha vinto sette gare di fila. Non farò scelte in base alla sua presenza o assenza. Non mi condizionerà”“Il mio gruppo è responsabile e coeso, che non si lascia condizionare da ciò che si dice fuori.Abbiamo questo obiettivo. Per domani scelgo i giocatori migliori, sapendo che pure i ricambi potranno fare la differenza in una sfida che mi auguro sia equilibrata. I nazionali ci hanno restituito due infortunati ma la squadra sta bene ed è pronta"Abbiamo fatto gli ultimi due mesi di campionato non alla nostra altezza. All’andata non meritavamo di perdere contro di loro. Se giochiamo da Milan possiamo fare bene pure a Napoli. In Champions comunque, sarà un’altra storia”“Io sono uno sponsor di Ibra, ma lui non è l’unico motivo della crescita di Zlatan. Tutti sono migliorati e cresciuti tra esperienze positive e negative.Sicuramente è difficile riconfermarsi. Questa stagione può diventare ancora importante”“Mi auguro sia una festa dello sport, e sono sicuro che sarà cos씓Sinner ha usato qualità e cuore. La nostra squadra non ha dimenticato come si giocano certe partite”“Sta crescendo, fa bene negli allenamenti ed è di prospettiva. Ma devo fare delle scelte. Lui deve fare di tutto per farmi cambiare idea. Noi abbiamo ferocia, purtroppo non siamo stati sempre costanti sotto questo aspetto”.