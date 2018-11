La 13ª giornata di Serie C ha tra le protagoniste principali, per motivi opposti,, l’una autrice di una vittoria roboante sul Pisa, l’altra sempre più in crisi di risultati. Se gli uomini di Baldini, infatti, hanno trovato il terzo successo nelle ultime cinque partite,, i bianconeri sono incappati nellaprecipitando al quartultimo posto in classifica,. Una situazione agli antipodi che certifica le difficoltà di un gruppo di soli giovani in un campionato competitivo come quello di Serie C; discorso surrogato anche dal fatto che la Carrarese,, ha avuto la possibilità di inserire in squadra un, guidato da. E numeri del genere, con 1, hanno già scatenato il dibattito sulla utilità delle squadre U23.È chiaro che il modello della Carrarese, privo deiimposti alla Juventus U23, si sta sviluppando su una filosofia diversa e già diffusa nel mondo del calcio: quella diper trovare la perfetta ricetta del successo. Ed essendo un sistema oltremodo collaudato, che dà la possibilità ai ragazzi di appoggiarsi ai veterani nei momenti di difficoltà, sta dando risultati importanti (anche per le qualità innegabili dei singoli) che sembrano suggerire il fallimento del neonato progetto sulle squadre U23,. Il giudizio però, soprattutto se presentato in questi termini, è, perché non tiene conto del fatto che i giovani della Juve sono allain un campionato di questo tipo; in secondo luogo non si può dimenticare chee i campioncini bianconeri hanno ampiamente dimostrato di poter meritare la categoria nel primo mese di partite, anche contro avversari di grande valore. In ultima analisi, è importanteimmediati. Le difficoltà erano preventivabili, ma quello delle seconde squadre è un modello che ha posto le basi ai successi di tante squadre nel resto d’Europa,, soprattutto dopo così poco tempo. Se i giovani sono il futuro, e non v’è dubbio che lo siano, non possono essere messi sul banco degli imputati al primo fallimento,Come detto, la Carrarese liquida ilcon un sonoro 4-1 e si riprende la testa della classifica, complice la sconfitta delnella sfida interna con, che dopo le difficoltà della passata stagione si è rilanciato in modo importante ai vertici del campionato. Ottimo successo anche per il, che avanza in classifica grazie alla vittoria sull, costretta per la prima volta alla resa in questa stagione. Chi prosegue nel proprio momento negativo, invece, è: Pontedera-Arzachena 2-0; Novara-Gozzano 0-0; Carrarese-Pisa 4-1; Siena-Entella 1-0; Pro Vercelli-Juventus U23 1-0; Pro Patria-Lucchese 2-2; Piacenza-Arezzo 0-2; Olbia-Pistoiese 1-1; Albissola-Pro Piacenza 1-0; Alessandria-Cuneo 0-3.: Carrarese, Arezzo 24; Piacenza** 22; Pro Vercelli*** 21; Entella******, Pisa* 18; Pontedera* 16; Cuneo*, Siena**, Gozzano, Pro Patria 15; Novara** 14; Olbia, Alessandria 13; Pro Piacenza*** 12; Pistoiese**, Juventus U23, Albissola 11; Arzachena 8; Lucchese* 6.LaCade sul campo dele viene sopravanzata in classifica dal, capace di avere la meglio sulla Ternana e riprendere in mano il primo posto. Ottimo successo anche per la, che dopo un avvio di stagione al rallentatore ha ritrovato la passata verve portandosi a -3 dalla vetta., che viene bloccato sull’1-1 dall’Imolese e scivola fuori dalla zona playoff. La classifica resta comunque molto corta per via del grande equilibrio di un girone che non ha tra le sue fila una squadra capace di fare la differenza sulle altre. Ecco perché anche la squadra dipotrà certamente tornare alla carica dopo il mercato di gennaio, che si preannunciaper i lombardi.: Vis Pesaro-Fermana 3-0; Teramo-Giana Erminio 0-1; Sambenedettese-Triestina 0-0; Rimini-Virtus Verona 1-0; Renate-Gubbio 1-0; Vicenza-Südtirol 2-4; Feralpisalò-Fano 1-0; Monza-Imolese 1-1; Albinoleffe-Ravenna 0-1; Pordenone-Ternana 1-0.: Pordenone 25; Fermana 23; Triestina, Feralpisalò, Vis Pesaro 22; Ternana**, Vicenza, Ravenna 20; Imolese 19; Südtirol 18; Monza 16; Giana Erminio, Rimini* 15; Teramo 14; Gubbio, Sambenedettese* 12; Renate 11; Albinoleffe, Virtus Verona 10; Fano 9.Ilritrova la vittoria, seppur di misura, contro un’ottimae si porta a -4 dalterzo e -8 dallaprima. Proprio i campani, che hanno vinto in rimonta sul campo del Rieti, restano al comando con due lunghezze di vantaggio sul, tra i grandi protagonisti del Girone e, attualmente, tra i principali candidati alla promozione diretta in Serie B. Chi sembra invece destinato a dire addio al campionato è, invece, lache dopo le polemiche di inizio stagione, relative allo smistamento nel Girone C, sembra aver accettato il proprio destino,: Vibonese-Viterbese 1-0; Rieti-Juve Stabia 1-3; Matera-Siracusa 2-1; Virtus Francavilla-Monopoli 3-3; Sicula Leonzio-Catanzaro 0-2; Cavese-Rende 1-1; Casertana-Paganese 4-1; Bisceglie-Potenza 1-1; Catania-Reggina 1-0.: Juve Stabia* 29; Rende 27; Trapani* 25; Catania** 21; Catanzaro**, Vibonese* 20; Casertana* 18; Sicula Leonzio, Potenza* 17; Monopoli** 15; Cavese**, Virtus Francavilla** 13; Reggina***, Siracusa*, Bisceglie* 11; Rieti* 10; Matera**, Paganese* 3; Viterbese******* 1.