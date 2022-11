Tutti all'inizio della stagione si aspettavano una lotta a tre per la promozione diretta nel Girone B. Reggiana, Cesena e Virtus Entella, infatti, sembravano troppo più forti delle avversarie. Cosa che in parte è stata confermata, perché effettivamente le big non hanno tradito le aspettative e si trovano tutte ai piani alti della classifica: Cesena ed Entella appaiate in vetta a 25 punti, Reggiana a inseguire a quota 24. Tutto normale, quindi? Be', non proprio...



OUTSIDER - Il Girone B, infatti, in questa prima fase di stagione è quello più combattuto dell'intera Serie C. Non solo per la presenza di tre corazzate, che come tali si stanno comportando, ma anche per l'inattesa presenza ai vertici della classifica di diverse sorprese: su tutte il Fiorenzuola, che con un monte ingaggi tra i più bassi in assoluto sta facendo qualcosa di straordinario, giocandosela alla pari con le più grandi. Sono 24 i punti, esattamente come quelli della ben più quotata Reggiana, conditi da otto vittorie in campionato: più di chiunque altro nel girone. Non solo, perché anche il Gubbio si è reso protagonista di una prima parte di campionato di assoluto livello: 23 punti, con due sconfitte nelle ultime due che hanno rallentato il percorso, e la costante sensazione di potersela giocare con chiunque. A loro si aggiungono anche Siena, Carrarese e Ancona, che inseguono da vicino e fanno salire a nove il numero delle squadre racchiuse in appena cinque punti.



INCERTEZZA - Le carte ormai sono in tavola e dopo tredici partite è chiaro che il Girone B ha ancora tanto, tantissimo da dire. Perché le tre grandi non possono ignorare quanto di straordinario stanno facendo le rivali meno quotate. Dal Fiorenzuola, Cenerentola del campionato, al blasonato Siena, gli ostacoli sulla strada vero la promozione sono tanti. E l'unica certezza che resta salda è che il Girone B a ogni partita può regalare sorprese. Almeno fino a quando anche le piccole si comporteranno da grandi...