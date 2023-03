– proietta i Citizens a -2 dall’Arsenal di Arteta. Un match in cui i campioni d’Inghilterra in carica si sono dimostrati cinici, decisi a tenere a galla le speranze di riconfermarsi sul trono della Premier League. Ma se le prestazioni di Foden, Bernardo Silva – autori dei due gol vittoria – e di Haaland – sempre capocannoniere ed oggi in versione assist man – non fanno quasi più notizia, bisogna sottolineare che, nel calcio offensivo del tecnico spagnolo,Ederson è ormai un portiere affermato che, da anni, si gioca il posto di numero 1 della nazionale brasiliana con Alisson, collega del Liverpool.– per la rete, manco a dirlo, del bomber norvegese Haaland –. Ma ad un portiere, lo sappiamo, è richiesto soprattutto di parare e prendere meno gol subiti. Ovvietà non da poco, in realtà, in un calcio sempre più propositivo del possesso palla dal basso.E' il 17° portiere a raggiungere questo traguardo ed il terzo più veloce di sempre a compiere quest’impresa. Solo mostri sacri come Petr Cech – in 180 presenze – e Pepe Reina – in 198 presenze – hanno fatto meglio del nazionale verdeoro. Più velocemente di Peter Schmeichel, David Seaman, Edwin van der Sar, De Gea e Lloris. Collghi illustri, blasonati che rendono giustizia al record centrato da Ederson. Il contratto sino al giugno 2026 permette un certo margine di manovra alla dirigenza dei Citizens che, già la prossima stagione, è chiamata a pensare di intavolare le prime trattative per prolungare l’attuale accordo.