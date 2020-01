Mentre prosegue il braccio di ferro col Barcellona per Arturo Vidal e si provano a gettare le basi per l'arrivo a giugno di Christian Eriksen a costo zero - Real Madrid e Paris Saint Germain permettendo - l'Inter guarda anche agli altri fronti aperti del mercato di gennaio. Antonio Conte desidererebbe anche un esterno sinistro, per sopperire ai recenti guai fisici di Asamoah e non ritrovarsi col solo Biraghi a disposizione, e un attaccante con caratteristiche fisiche simili a quelle di Lukaku. Le alte richieste del Chelsea per Marcos Alonso, da una parte, e di Olivier Giroud, dall'altra, hanno però raffreddato queste potenziali trattative.



FATTORE POLITANO - In uscita, oltre a Gabigol, c'è però quel Matteo Politano che piace ad almeno tre squadre in Serie A e la cui partenza a titolo definitivo potrebbe sbloccare alcune situazioni in entrata. La Fiorentina è il club in pole position per l'ex attaccante del Sassuolo, perchè era stato già cercato insistentemente in estate e perché il nuovo allenatore viola Iachini sta spingendo per riaverlo ai suoi ordini dopo l'esperienza vissuta assieme in Emilia. La richiesta dei nerazzurri per cederlo subito è di 25 milioni di euro, cifra che ha scoraggiato per il momento la Roma - che prima deve piazzare Under - e il Napoli, che sta rivolgendo le proprie attenzioni a un centrocampista (Lobotka) e a un esterno mancino per la difesa.



LE ALTERNATIVE - Politano non rientra nel progetto tattico di Conte e il suo destino dipenderà dalla volontà del patron della Fiorentina Rocco Commisso di fare un investimento pesante a gennaio, per rilanciare un progetto impantanatosi nelle ultime settimane della gestione Montella e che ha infatti portato all'esonero dell'ex allenatore. L'eventuale tesoretto derivante dall'addio del calciatore romano offrirebbe a Marotta e Ausilio qualche opzione in più per esaudire tutte le richieste di Conte per allungare la rosa e lanciare a tutti gli effetti la sfida scudetto alla Juve anche in vista dell'inizio del girone di ritorno. Sull'out mancino, se non sarà Marcos Alonso, si guarda ad alternative low cost come l'argentino dello Sporting Lisbona Marcos Acuna, mentre in attacco, complici il ritorno di Sanchez e l'esplosione del giovanissimo Esposito, non c'è tutta questa ansia di fare acquisti e si valuteranno solo le opportunità.