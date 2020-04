Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. Calciomercato.com segnala quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 21.20, su Rai 2 - Terzo episodio della saga del primo vendicatore, Cap torna in azione e dovrà fare i conti, ancora, una volta, con l'amico Baki, ma anche con i colleghi Avengers, con i quali ci saranno visioni contrastanti sul presente e sul futuro del gruppo. Epica la battaglia di Lipsia, dove lo schieramento di Capitan America se la vedrà con quello di Iron Man., ore 21.21, su Italia 1 - Terzo capitolo della saga, questa volta Jack Sparrow non ha la fortuna del passato in termini di incassi, visto che viene dopo i primi due capitoli. Ha ricevuto due nomination agli Oscar., ore 21, su Iris - Robert Redford e Brad Pitt in una pellicola sullo spionaggio, che dagli States arriva fino a Pechino, passando tra Guerra Fredda e quella del Vietnam., ore 21, su Sky Sport Uno - I giallorossi ribaltano i blaugrana in Champions League. Una rimonta storica, in un Olimpico da brividi., ore 21, su Sky Sport Collection - Sotto il cielo di Madrid, Mourinho e i suoi ragazzi alzano la tanto desiderata Champions League., ore 21, Sky Cinema Comedy - Claudio Amendola, Ricky Memphis, Monica Bellucci e una rapina in programma a una gioielleria milanese., su Disney + - La vera storia del liceo di McFarland, cittadina californiana, e della sua squadra di corsa campestre, con Kevin Costner nei panni del coach di questi ragazzi che la mattina si svegliano alle 5 per andare a lavorare nei campi, poi vanno a scuola e poi si allenano per conquistare la nazione., su- La serie tv che ha fatto la storia recente... delle serie tv. Walter White e Jesse Pinkman: da vedere per chi non l'ha vista, da rivedere, invece, per chi ne ha già goduto., su Prime Video - Teen drama, con Peacey, Joey, Jen e Dawson, tra amori e tradimenti, sogni e realtà. Per respirare un po' d'aria di passato.