, trequartista classe 2000 made in Usa eda parte della formazione austriaca. Un talento purissimo scovato in MLS dalla rete di osservatori della galassia Red Bull e divenuto ben presto- Il gruppo Elliott ha dato un nuovo impulso al progetto tecnico rossonero, suggerendo ed incentivando investimenti su profili ancora in fase di sviluppo e che possano trovare il modo di esaltare il proprio potenziale attraverso lo stile di gioco offensivo esibito nel corso dell'ultimo anno e mezzo.(centrocampista classe 2002)., gli stessi di altri due prospetti del campionato belga come Noa Lang del Bruges o il centrocampista dell'Anderlecht Yari Verschaeren.- La concorrenza non è indifferente, soprattutto per quanto riguarda i due calciatori del Salisburgo, ovviamente tenuti in grande considerazione dall'RB Lipsia, formazione di punta del gruppo Red Bull e che utilizza spesso gli altri club controllati come bacino a cui attingere.a fare il primo passo verso un'insperata prima qualificazione alla fase ad eliminazione diretta:, che valuta anche per le prossime finestre di mercato come opzione alternativa per il ruolo di trequartista.