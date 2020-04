come il portiere del Milan e per struttura fisica e caratteristiche tecniche accostabile all'estremo difensore italiano. Oggiè a Birmingham, in prestito dai blancos per farsi le ossa e avere l'opportunità di giocare, ma non dimentica il suo passato e quello che hanno rappresentato per lui il centro sportivo di Valdebebas e- L'allenatore franceseopo averlo visto all'opera con la Juvenil A guidata da Guti, tanto da, battendo persino un certo Iker Casillas. Il destino decise diversamente, ma non gli impedì di instaurare un rapporto speciale con molti dei suoi ex compagni. E di portarsi a casa dei regali non da tutti, specie se a farli è un certo Ronaldo: "Le medaglie di campione del Mondiale per club del 2017 e del 2018 la conservano i miei genitori, mentre".- A Birmingham Moha Ramos, nato a Tenerife ma di origini senegalesi, gioca attualmente nella formazione riserve, in attesa della prima presenza ufficiale in Championship. Il futuro è tutto da scrivere, verosimilmente altrove per avere la chance di dimostrare tutto il potenziale esibito anche con le nazionali giovanili spagnole.Le doti fisiche non mancano, la reattività tra i pali e la personalità nemmeno; serve forse quel pizzico di fortuna e di convinzione nei suoi mezzi che ancora non gli ha permesso di guadagnarsi un posto al sole. Magari potrebbe chiedere un consiglio a Cristiano Ronaldo, il telefono ce l'ha.