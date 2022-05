La querelle con Wanda Nara e Maruo Icardi non si è ancora del tutto conclusa, ma la China Suarez, intervistata in Argentina da Hola, non è voluta tornare a parlare del flirt avuto con Maurito dribblando le domande.



PENTIMENTO SENTIMENTO - "Non voglio parlare della mia vita, non parlo più delle mie cose. Come ho vissuto il fatto di essere al centro dell'attenzione mediatica? Si soffre, si soffre molto. Anche se sembra che tutto sia possibile, si soffre. Se mi pento di qualcosa? Penso che tutti abbiamo cose di cui ci pentiamo, ma sono anche insegnamenti e dobbiamo prenderli così, come esperienze".



