Questa sera laospiterà l'Empoli di Paolo Zanetti all'Allianz Stadium, in una gara in cui l'ambiente spera di ottenere gli stessi segnali positivi emersi nel derby contro il Torino che, oltre a portare i 3 punti ha riconsegnato una sorta di identità e di carattere alla squadra. Quel carattere che da qualche settimana a questa parte sembra aver tirato fuori anche Moise Kean, rimasto a lungo nella penombra nonostante l'avvio illusorio di precampionato, quando rifilava due reti al Barcellona ma che si sono rivelate con il passare dei giorni solo una casualità.- Il momento più buio lo ha però toccato quando si è presentato in ritardo agli allenamenti, facendo scattare in Allegri la decisione di 'punirlo' con l'esclusione dalla gara contro l'Atletico Madrid. Ma da li in poida Kean, in cui è apparso più lucido mentalmente e molto ben allenato fisicamente, tanto da convincere Allegri a concedergli l'occasione di disputare il derby della Mole da titolare., dove il classe 2000 andrà a caccia di quella che potrebbe essere la sua prima rete stagionale, sia per una gloria personale ma anche per continuare a convincere gli addetti ai lavori del perchè hanno creduto in lui.