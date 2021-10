ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa da Pioli. Ha accettato di buon grado quelle che sono le nuove gerarchie che vedono Kjaer e Tomori come coppia titolare, ben consapevole della sua importanza in termini di leadership. Alessio ha capito che in una stagione così intensa, e con un calendario che spessa presenta 3 partite in una sola settimana, servirà l’apporto di tutti.. Nei giorni scorsi il centrale di Anzio ha avuto dei confronti con la dirigenza nei quali è stata espressa ampia disponibilità a prendere in esame una eventuale offerta per rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo mese di luglio.- Il Milan sarebbe ben contento di poter proseguire con Romagnoli anche in futuro, ma a condizioni economiche profondamente diverse rispetto a quelle attuali. Il centrale di Anzio guadagna attualmente ben 6 milioni di euro netti, Maldini e Massara potrebbero offrire la metà. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi in questa direzione.. E i recenti attacchi mediatici nei confronti del Milan hanno suscitato grande fastidio nei piani alti del club rossonero. Nonostante i recenti segnali, la trattativa per il rinnovo resta decisamente in salita.