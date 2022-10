Erling Haaland, 22enne attaccante del Manchester City, ha una clausola rescissoria di 200 milioni di euro che entrerà in vigore dall'estate 2024. Pep Guardiola ha affermato che il nazionale norvegese non ne ha una "per il Real Madrid o qualsiasi altra squadra", ma secondo The Athletic la clausola sarà applicabile a qualsiasi club al di fuori dell'Inghilterra.