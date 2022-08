. Non si vede mai in faccia, ma mentre a ogni passo sembra stia per cadere, è facile immaginare che sia Nedved, anche se i maligni non juventini, dicono che il “vero” Nedved sarebbe certamente caduto, magari reclamando un rigore. Prima le chat di whatsapp, poi qualcuno sui social, nessuna testata giornalistica, ma il video comincia a diventare virale.È una festa in una casa privata. Il video dura 8 secondi e pare sia vecchio di tre anni. Ieri, Calciomercato.com ha scelto di non pubblicarli, e resta coerente con questa scelta anche oggi, quando i maggiori siti di News, dal Corriere a Repubblica, hanno cominciato a raccogliere migliaia di click con quei video. Probabilmente li avete visti tutti e magari stasera passeranno anche in qualche tv.Il vicepresidente rappresenta la Juventus, sempre: non può andare in giro per Torino, ubriaco e barcollante. I benpensanti hanno pochi dubbi e nessun rispetto della privacy: Nedved per loro è colpevole e addirittura c’è chi pensa che dovrebbe dimettersi. Del secondo video, nemmeno a parlarne: si va dall’ingenuo che si fa riprendere in casa, all’immorale che fa i trenini con le ragazze.Si diverte, balla, ride, probabilmente ha bevuto molto anche quella sera. Ma non è su un campo da calcio e nemmeno in tribuna, dove da vicepresidente lo abbiamo visto più volte dare in escandescenze contro gli arbitri e gli avversari, quelli sì comportamenti non da alto dirigente di un club prestigioso come la Juventus.finita in un video durante un ballo sfrenato con gli amici: era serata in una discoteca, non una seduta sui banchi parlamentari. Come se una politica trentenne non avesse il diritto di divertirsi. Come se un dirigente della Juventus non potesse bere qualche bicchiere più del solito. Anche qui, mondo diviso fra bacchettoni e gente normale.Forse il tempo darà le risposte, o forse no ed è stata solo una strana coincidenza, un caso figlio dei tempi e del mondo social. Di certo, il peggiore regalo che si poteva confezionare per i 50 anni che lo scatenato Nedved compie proprio domani. Ecco, questa sì che è una coincidenza.@GianniVisnadi