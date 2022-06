garra

cittadina marittimasulle sponde dell'Oceano Pacifico in corrispondenza dell'omonimo Rio, èche ha perso l'esperienza e la leadership dell'e ha visto svanire le possibilità di arrivare al coriaceo Sven, corteggiato a lungo maLa nuova idea per la retroguardia rossonera affonda le proprie radici nella, giocata in Brasile e vinta dall'Argentina: l'ecuadoriano, schieratodal ct Alfaro, si è distinto per essere uno dei migliori difensori del torneo, moderno, di stazza e di tecnica.le parole dell'agente hanno confermato, che se lo vuole dovrà però pagarlo decisamente di più rispetto aglinella passata annata e finiti a rimpinguare le casse deldi Cordoba. Definitoproprio dal presidente del club argentino, era finitoche alla fine lo hanno portato, nelle Aspirine.dice di sé: "Mi piace rendere la vita più facile per i miei compagni e per me non esiste palla persa".il giovane ecuadoriano può giocare, dove spesso è stato impiegato dal tecnico del Bayer Seoane.Hincapié rappresenta giàe potrà mettersi ulteriormente in mostrain Brasile fino agli ottavi, quando la Tri fu eliminata dall'Italia, prima diIl suo idolo èdifensore ex Barcellona noto per lae la capacità di non mollare mai:al suo primo vero grande impatto con il calcio europeo, ha ricevuto l'elezione da parte di Simon Rolfes, il ds dei rossoneri di Germania.- Hincapié ha grandi margini di miglioramento da sviluppare. Dopo lestava già parlando di rinnovo e adeguamento con il Bayer, con cui ha un, il suo nome è però finito sui taccuini dei top club europei enelle idee della dirigenza del Milan, che necessita di un titolare dalle grandi aspettative in difesa.ma serve disponibilità economica, che la dirigenza rossonera, ancora vacante, sembra dover essere costretta a dirottare su altri ruoli.@AleDigio89