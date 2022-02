Molti vedono nel, stasera, traun’ affermazione dellaperché permette aMerito d’un- continuano gli elogiatori - che farebbe apprezzare i valori del vero sport, mentre da noi vanno avanti sempre i soliti. Addirittura si parla diA queste nostalgie fra il sanculotto e il bonapartista ci sarebbe da far notare chealmeno per il primo posto finale, l’Ancien Régime continua a prosperare. Per questo,perciò invitano i parigini ad andare nella tana del lupo (la Dordogne dove si trova Bergerac) a tifare per loro.grazie alla commedia tardo romantica di Rostand - dalle infinite repliche e versioni - è, voluto dal Re Sole, a poca distanza da Parigi, per pianificare nello sfarzo e nella quiete la “Grandeur” della Francia. Tale è il peso del passato, in questo caso, chee il suo campo si trova solo a due chilometri. Per questa ragione, pur potendo giocare in casa contro il Tolosa, ha dovuto giocare, vincendo, in trasferta.Così anche stavoltac. In questo villaggio di 15 mila anime, affronteranno i pronipoti de celeberrimo Cyrano, sfortunato in amore, quindi fortunato al gioco. Sia pure quello del calcio.