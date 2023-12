. Contro l'Atalanta: miracolo sulla punizione di Luis Muriel, un pesantissimo punto salvato e forse sottovalutato in questa cavalcata bianconera. Contro il Milan: quando ancora i rossoneri erano in undici e il risultato sullo 0-0 ecco il capolavoro sulla girata di Olivier Giroud, una parata da tre punti. Contro la Fiorentina: bianconeri subito avanti ma per blindare l'1-0 son servite alcune parate importanti, una miracolosa su Cristiano Biraghi e altri due punti (almeno) sono stati salvati., abbastanza per cancellare la serataccia col Sassuolo e mettere il polacco tra i principali protagonisti di questa Juve che proprio non vuole smettere di sognare lo scudetto., ma nemmeno questo è bastato per convincere Szczesny a cambiare opinione sul proprio presente e sul proprio futuro: voleva la Juve, vuole ancora solo la Juve. Almeno fino al 30 giugno 2025, quando scadrà quel contratto prolungato automaticamente nella prima parte del 2023.magari rivedendo un ingaggio da oltre 7 milioni netti o almeno rimodulandolo: se ne è cominciato a parlare, se ne parlerà più in là. Tanto la base è sempre la stessa: Szczesny vuolo restare alla Juve. E la Juve non ha mai avuto alcun dubbio su quali manone puntare per il dopo-Buffon.