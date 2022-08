Giocare in Serie A dopo 26 anni, e farlo proprio qui in questa città...

Oggi sarà una giornata ricca di emozioni indimenticabili,

com'è indimenticabile il tuo ricordo, Davide.#DA13

Fiorentina-Cremonese, in programma oggi alle 18.30, è anche la gara tra due delle squadre nelle quali ha giocato. Indimenticabile capitano viola, il difensore scomparso nel 2018 aveva giocato con la Cremonese nel 2007-08 in Serie C. Il club grigiorosso ha voluto ricordare così Astori.