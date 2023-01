La Cremonese, pronta a scendere in campo contro il Verona, è una delle società più legate a Gianluca Vialli. I lombardi, per rendere omaggio al loro campione, che proprio in maglia grigiorossa ha mosso i primi passi nel calcio che conta, sono scesi in campo per il riscaldamento pre-partita con una maglia celebrativa. Su di essa è rappresentato Vialli con la maglia della Cremonese, in particolare quella indossata nella sua ultima partita allo Zini, in occasione del Centenario. La stessa immagine sarà raffigurata sulla manica sinistra della maglia che useranno a breve per il match col Verona, accompagnata dalla scritta "Ciao Luca". Dopo la sfida le maglie verranno poi messe all'asta ed il ricavato verrà devoluto in beneficienza alla "Fondazione Vialli e Mauro". Le due squadre prima del calcio d'inizio hanno osservato un minuto di raccoglimento, in ricordo del campione che tutti considerano non solo sportivo, bensì "campione nella vita".