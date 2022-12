Nonostante il suo primo anno in Italia sia stato tutt’altro che entusiasmante, a quanto pare l’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral continua a suscitare interesse in un club di Serie A. E a quanto pare si tratta di qualcosa di più di una semplice voce di mercato.



Secondo quanto riportato quest’oggi da La Provincia di Cremona, la Cremonese avrebbe intravisto nel brasiliano il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto avanzato in vista della sessione di riparazione. Io classe ‘98 piace ad Alvini che avrebbe chiesto alla sua dirigenza di chiedere informazioni su di lui. I grigiorossi lo prenderebbero in prestito, resta da capire se la soluzione possa andare bene al calciatore ed alla Fiorentina, che a quel punto dovrebbe prendere un sostituto sul mercato.