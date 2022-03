L’ultima apparizione in Serie A della Cremonese risale alla stagione 1995/96, sembra passata un’eternità da quando i grigiorossi allora allenati da Luigi Simoni calcavano palcoscenici importanti come San Siro, l’Olimpico o il vecchio Delle Alpi. Quella stagione, conclusa al penultimo posto, sarà l’ultima del club lombardo nella massima serie: da quel momento infatti seguiranno anni di sali e scendi tra le serie minori. Dal 2017 con l’inizio della presidenza Rossi, la Cremonese è rimasta stabilmente nel torneo cadetto senza tuttavia, prima di quest’anno, avvicinarsi alla Serie A.Più in passato rispetto che adesso, ma i destini di Cremonese e Juventus si sono spesso intrecciati. Da Cabrini a Vialli, passando per Rampulla e Lombardo c’è sempre stato qualche calciatore passato da Cremona prima di esplodere con la maglia bianconera. Anche quest’anno la storia sembra ripetersi, e chissà non possa portare fortuna. Il centrocampo grigiorosso infatti conta ben tre elementi in prestito dalla Vecchia Signora: Nicolò Fagioli, Luca Zanimacchia e Hamza Rafia. In particolare i primi due si stanno mettendo in evidenza contribuendo con le loro reti e i loro assist al primo posto della squadra in classifica. Il 21enne Fagioli è probabilmente il miglior prospetto non solo del club ma dell’intero campionato di Serie B. A parte aver realizzato 3 gol e 6 assist, il ragazzo scuola Juve è il perno del centrocampo di Pecchia: grandi giocate, visione di gioco e doti da leader preannunciano un futuro molto radioso. Meno doti da leader ma molta concretezza (ed esperienza) per il classe ’98 Zanimacchia che ha nel curriculum anche un’esperienza in Spagna, al Saragozza. L’esterno destro, con spiccate doti offensive, sembra essere esploso in questo inizio di 2022: finora per lui 4 reti e 4 assist in stagione. Arrivato nel mese di gennaio, il tunisino classe ’99 Rafia, ha disputato solo sei gare con i grigiorossi ma pochi dubbi sembrano esserci sulle sue doti tecniche. E non dimentichiamoci che anche l’allenatore della squadra, ovvero Fabio Pecchia, ha un passato sotto l’ombra della Mole: nella stagione 1997/98 l’ex centrocampista vestì la maglia bianconera contribuendo alla vittoria dello scudetto.Il sogno chiamato Serie A dopo ventisei anni di buio sembra davvero potersi concretizzare. Quest’anno la Serie B si sta dimostrando un torneo particolare, molto equilibrato, ma la continuità di risultati espressa da Bonaiuto e compagni è un punto da non sottovalutare. Nelle ultime dieci gare i grigiorossi hanno perso solo una volta, contro il Lecce, per il resto sei vittorie e tre pareggi. La prossima giornata il calendario vedrà la Cremonese sul campo del Pisa, distante solo una lunghezza: non perdere significherebbe rimanere davanti ad una diretta avversaria per la promozione. Seguiranno quattro impegni sulla carta meno proibitivi (Pordenone, SPAL, Reggina e Alessandria) che potrebbero consentire un allungo importante, se non decisivo. La strada verso la Serie A è ancora lunga però questa squadra, trascinata dalla qualità e dai gol del gruppetto bianconero, può davvero sognare in grande. Un’intera città è pronta a sostenere i propri beniamini in vista di queste ultime dieci finali.