Sono passati. Una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana i risultati del suo primo anno in panchina, una stagione cominciata da tecnico dell'Under 23 e trasformatasi, nel giro di qualche giorno, in quella da responsabile della Prima Squadra. Risultati e gioco altalenanti e, a fine stagione, la decisione del club die richiamare Massimiliano Allegri. La prima delusione di una carriera che ora Pirlo sta invece riprendendo in mano.Dopo mesi a studiare e aggiornarsi, aspettando la proposta giusta, l'ex centrocampista ha scelto di ripartire dalla Turchia e dal, dove sta mettendo in mostra un buon gioco. E ora, come dichiarato nei giorni scorsi, durante un'intervista alla Gazzetta dello Sport: ". Io voglio crescere nel posto giusto e con un programma adeguato. Il resto è una conseguenza".Già nei mesi scorsicome allenatore. Lala scorsa estate, laa a stagione in corso, ilancora prima. A oggi le big italiane non sembrano pronte a puntare subito su di lui, più facile un rientro in una squadra di metà classifica, dove poter maturare ulteriormente e compiere un altro salto di qualità. Ancora un paio di mesi di tempo e verrà definito il quadro delle panchine di A per la prossima stagione e allora si capirà quali opportunità ci saranno per Pirlo. Che pensa anche all'Italia, ma senza fretta: vuole tornare, ma solo al momento giusto.