15 gol segnati alla prima stagione in Serie B, un Mondiale e gli occhi di tante squadre che si sono posati su di lui. Walid Cheddira sta vivendo un 2022/23 da sogno. Anzi, forse qualcosa in più. Perché neanche nel più ottimista dei suoi pensieri poteva immaginare di vedere il suo mondo capovolto così, nel giro di qualche mese. Dalla Serie C al Qatar con la maglia del Marocco, con cui ha raggiunto la storica finale per il terzo posto. E in vista c'è un'estate che lo vedrà protagonista anche sul mercato.



IL SOGNO - Il Napoli, che col Bari condivide la proprietà De Laurentiis, sta studiando da vicino la crescita di Walid in vista di un possibile investimento. Così come osserva la situazione il Parma, che detiene un diritto al 50 per cento della futura rivendita dell'attaccante. "A gennaio ci sono stati diversi interessamenti, ma la mia volontà è sempre stata quella di chiudere col Bari", ha dichiarato qualche settimana fa il numero 11 biancorosso. "In futuro, poi, mi piacerebbe giocare in Premier League. È un campionato che mi piace tantissimo. In quale club? Qualsiasi dei top club andrebbe bellissimo". Tra realtà e sogno, Cheddira si gode il momento e un finale di stagione in cui centrare l'obiettivo Serie A. Per se stesso e per il Bari, prima di spiccare il volo.