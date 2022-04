Tre sconfitte consecutive in campionato, che diventano quattro (con un pareggio in aggiunta) se si contano le ultime cinque partite totali, sommando così le due gare di Europa League contro il Lipsia. L'Atalanta si è fermata, la squadra brillante, fisicamente e tecnicamente, a cui tutti erano abituati è scomparsa. Frenata da problemi fisici, infortuni e anche da qualche problema ambientale, che nelle ultime stagioni era stato mascherato dai risultati, ottimi, ottenuti sul campo. E che ora non possono più essere tenuti nascosti.



CRISI DI RAPPORTI - Come emerso in queste settimane, i rapporti tra Gian Piero Gasperini e Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta, sono vicini allo zero. Non da qualche giorno, ma da mesi. Una rottura che porterà a una separazione al termine di questa stagione, con il dirigente che quasi certamente lascerà Bergamo e la Dea, la squadra che ha contribuito a creare scoprendo e portando in nerazzurro tanti talenti, sbocciati e poi definitivamente esplosi sotto la guida dell'allenatore piemontese.



LA VERITÀ SULL'ADDIO - A proposito di Gasperini, visto il momento negativo che sta vivendo la sua squadra non stanno mancando neanche le voci su un suo possibile addio al termine del campionato. Un'ipotesi che, al momento, l'allenatore non prende però in considerazione: è cosciente di essere arrivato a un momento di svolta, in cui sarà necessaria una profonda rivoluzione della rosa, ma non intende fare passi indietro. Vuole essere, anzi, protagonista nel nuovo corso dell'Atalanta, per tornare ai livelli raggiunti negli ultimi cinque anni.