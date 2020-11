Già nell'ultima sessione, con la Juve che si è concentrata soprattutto su prestiti e scambi, in ogni lega è cresciuta la quantità di trasferimenti a costo zero: +5% in serie A e 25,2% rispetto al totale delle operazioni, +15,3% in Bundesliga e 46% sul totale, +12,5% in Liga e 44% sul totale, +4,4% in Ligue 1 e 29,6% sul totale, leggera flessione solo in Premier con il -1% e 23,5 sul totale (dati Cies). Una crisi economica destinata ad acuirsi ancora nei prossimi mesi, inevitabile concentrarsi sempre di più sulle operazioni alternative: quindi scambi, prestiti e appunto parametri zero.