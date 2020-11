Una ruota libera è intervenuto questa sera in diretta su TeleLombardia toccando diversi argomenti d'attualità. A cominciare dalla situazione Covid che sta sconvolgendo, tra le altre cose, anche il mondo del calcio:dove tutto è decisamente precario - ha dichiarato il presidente del Genoa - La situazione che stiamo vivendo non è certamente di normalità e bisogna adattarsi alle regole. MaVisto il momento attuale. Tutti dicono che si poteva fare qualcosa di diverso, ma ci stiamo ritrovando in una situazione assurda che non ci aspettavamo. Speriamo si ritorni alla normalità il prima possibile".Preziosi ha poi parlato delladi A: "I giocatori una volta fatto il contratto si preoccupano meno delle problematiche delle società. I problemi per noi sono molti, solo contando le perdite derivanti da botteghino e abbonamenti registriamo un danno enorme. Ma oggi è difficile discutere di tagli,Che però non c'è ancora stato".Interpellato sul, l'imprenditore irpino ha glissato l'argomento:"Non entro in questa disputa, il calcio ha delle regole e dei criteri e noi dobbiamo rispettarli., ma non voglio dare colpe a De Laurentiis. È una situazione difficile e anche rinviare le partite, con tutti gli impegni che ci sono, diventa complicato., a quello che ha sofferto e sta soffrendo.. Non sta però alle squadre cambiare le regole: ci adeguiamo e andiamo avanti".Preziosi si concentra infine sul mercato del suo Genoa: "è un giocatore che abbiamo preso a 13 anni, conoscevamo il suo valore sportivo. Ha dimostrato di saper esprimersi in Serie A ed è normale aver suscitato interesse di alcune squadre., credevo potesse essere recuperato.. Balotelli è un bravo ragazzo, ora è fuori dai nostri radar ma spero possa riscattarsi".