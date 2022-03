Mettetelo nelle mani di Allegri, esi rilancerà. Detto, fatto. Così è stato in passato ma anche quest'anno, quando. 21 presenze stagionali per l'ex Milan, compresa la gara di ieri a Firenze nella quale ha giocato da terzo in difesa. Eccola la novità: con la coperta lì dietro un po' corta, l'allenatore ha schierato il reparto a tre senza però rinunciare al suo pupillo.- De Sciglio on fire. La cura Allegri ha funzionato e ora il difensore si sta conquistando in campo il rinnovo del contratto.: la volontà di entrambe le parti è quella di andare avanti insieme, bisogna definire solo la durata del nuovo accordo.- Sulla sliding door di De Sciglio quindi c'è una targhetta con un nome e cognome: Massimiliano Allegri. Ancora, di nuovo., ma il cambio d'allenatore con l'arrivo di Bosz al posto dell'ex Roma Rudi Garcia ha modificato anche le strategie di mercato. De Sciglio non si tocca e corre verso il rinnovo. La cura Max ha funzionato di nuovo, la Juve si tiene stretto il suo jolly in difesa.